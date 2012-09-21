Словенія готова не пустити Хорватію в ЄС

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver.

Видання, зокрема, наводить слова голови Комітету з питань закордонних справ парламенту Словенії Йозефа Хорвата, який заявив 20 вересня журналістам в Любляні про те, що процес ратифікації угоди про приєднання Хорватії до ЄС може розпочатися лише після врегулювання фінансової суперечки “відповідно до міжнародного законодавства”.

Суперечка виникла після розпаду колишньої Югославії, коли в більше не існуючому словенському банку Ljubljanska Banka залишились 172 млн євро заощаджень близько 130 тис хорватів.

Ці гроші були визнані державним боргом, однак Словенія не готова їх повертати, і вважає, що питання має бути вирішено у Базельському банку міжнародних розрахунків разом з усім комплексом фінансових питань, пов’язаних з розпадом Югославії.

Тим часом, два хорватських банки подали позови до правонаступника закритого банку - Nova Ljubljanska Banka.

Видання уточнює, що міністр закордонних справ Словенії попереджав у липні своїх колег по ЄС про можливість блокування приєднання Хорватії через фінансову суперечку.

Приєднання Хорватії до ЄС заплановане на 1 липня 2013 року, якщо всі країни-члени ЄС ратифікують відповідну угоду. На сьогодні угоду ратифікували 12 країн-членів ЄС, а також Хорватія.