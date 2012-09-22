49% росіян вірять в існування пекла (опитування)

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-центра, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на питання, вірите ви чи не вірите в царство небесне, ствердно відповіли 53% опитаних (вірю, що існує – 22%, швидше за все, існує – 31%). Протилежної думки дотримуються 29% респондентів (швидше за все, не існує – 19%, вірю, що не існує -10%). Важко з відповіддю 18%.

Водночас, 49% опитаних вірять в існування пекла (вірю, що існує – 18%, швидше за все, існує – 31%). Протилежної думки дотримуються 32% респондентів (швидше за все, не існує – 21%, вірю, що не існує -11%). Важко з відповіддю 19%.

При цьому 52% опитаних вірять в релігійні чудеса (вірю, що існує – 17%, швидше за все, існує – 35%). Не вірять в релігійні чудеса 33% (швидше за все, не існує – 23%, вірю, що не існує -10%). Важко з відповіддю 16%.

Також вірять у пристріт, наврочення 59% опитаних (вірю, що існує – 21%, швидше за все, існує – 38%). Протилежної думки дотримуються 28% респондентів (швидше за все, не існує – 18%, вірю, що не існує -10%). Важко з відповіддю 13%.

Опитування було проведене 10-13 серпня 2012 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1 тис. 601 особи віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних, статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.