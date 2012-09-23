Лукашенко: Хай заздрять нашим виборам. Нудно і спокійно - це щастя для народу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує на поліпшення відносин з країнами Заходу після парламентських виборів у Білорусі, які проходять сьогодні.

Про це він заявив на дільниці для голосування, передає РІА «Новости».

"Я повинен розраховувати на краще. Але вибори ми проводимо не для Заходу, і головним автором виборів є білоруський народ", - сказав О.Лукашенко, відповідаючи на питання журналістів, чи розраховує він на визнання підсумків виборів у Білорусі західними державами і на поліпшення відносин із Заходом.

"Ми розраховуємо на краще ставлення, а що буде, поживемо - побачимо, - сказав О.Лукашенко. - Якщо вже й цього разу хтось засумнівається у наших виборах, я не знаю тоді, за якими законами їх проводити".

Він вважає, що прискіпатися по суті до передвиборчої кампанії не можна.

"Хай заздрять, як у нас проходять вибори. Нудно і спокійно - це щастя для народу. Нам не потрібні революції, сутички, потрясіння", - сказав О.Лукашенко.

Щодо заяв окремих спостерігачів від Заходу, їх ставлення до виборів, і зокрема польських спостерігачів, О.Лукашенко зауважив, що полякам необхідно навчитися проводити вибори так, як проводять в Білорусі, - чесно і відкрито.

"До того ж, ми самі розберемося, як нам влаштовувати своє життя, і зі своїм статутом у чужий город лізти не треба", - сказав О.Лукашенко.