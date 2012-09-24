В Ірані заговорили про загрозу третьої світової війни

Удар Ізраїлю по Ірану може в кінцевому рахунку призвести до третьої світової війни.

З таким попередженням виступив в інтерв'ю арабомовному телеканалу "Аль-Алям" командувач аерокосмічними силами іранського Корпусу "вартових ісламської революції" (КВІР - елітних частин ЗС) генерал Амір Алі Хаджізаде, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Іран не буде першим розв'язувати війну, однак, не виключено, завдасть удару на випередження, якщо буде впевнений, що вороги проводять останні приготування до агресії проти нас", - сказав він, підкресливши при цьому, що поки таких передумов немає.

"Ізраїль навіть не може уявити, якою буде відповідь ІРІ на цю агресію - масштабною і всеохоплюючою, вона стане прелюдією до його загибелі, і, не виключено, що переросте в третю світову війну", - вказав генерал. За його словами, "американські бази на Бахрейні, в Катарі і Афганістані, як елемент присутності США в регіоні, без тіні сумніву будуть атаковані, якщо загориться полум'я війни".



