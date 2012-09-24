Білоруські опозиціонери вже традиційно не потрапили в парламент
Голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила на підставі попередньої інформації, що навряд чи хтось із білоруських опозиціонерів потрапив до парламенту.
Як передає РІА «Новости», про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Мінську.
"Ми ще не встигли персонально вивчити інформацію, є тільки прізвища обраних кандидатів, але сумнівно, що хтось пройшов (з представників опозиції). Ніхто з регіонів про це не повідомляв", - сказала Л.Єрмошина.
Тим часом, за даними голови ЦВК, депутатів 109 із 110 округів обрано до білоруського парламенту в ході виборів, що відбулися 23 вересня.
"Вибори відбулися. За попередніми даними, обрано 109 із 110 депутатів. По одному округу, який був безальтернативний, депутата не було обрано", - сказала Л.Єрмошина. При цьому вона повідомила, що в цілому по республіці у виборах взяло участь 74,3% виборців.
Як повідомлялося, опозиціонери не проходили до білоруського парламенту ані в 1999-му, ані у 2004 році.
Напередодні п'ять опозиційних партій і рухів Білорусі завили про те, що не визнають парламентських виборів демократичними через втручання виконавчої влади у виборчий процес.
«Це (непрозорість виборів, втручання влади - УНІАН) дає нам право зараз, незалежно від результатів голосування, які будуть оголошені комісіями, куди не включили представників опозиційних політичних структур, і до оголошення цих результатів, не визнавати вибори до Палати представників 2012 рівними, прозорими і демократичними», - йдеться в поширеній вчора заяві, підписаній представниками Білоруського народного фронту, Білоруської партії лівих «Справедливий світ», Білоруської соціал-демократичної партії (Громада), руху «За свободу» і громадянської кампанії «Говори правду».