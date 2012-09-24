Білоруські опозиціонери вже традиційно не потрапили в парламент

Як передає РІА «Новости», про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Мінську.

"Ми ще не встигли персонально вивчити інформацію, є тільки прізвища обраних кандидатів, але сумнівно, що хтось пройшов (з представників опозиції). Ніхто з регіонів про це не повідомляв", - сказала Л.Єрмошина.

Тим часом, за даними голови ЦВК, депутатів 109 із 110 округів обрано до білоруського парламенту в ході виборів, що відбулися 23 вересня.

"Вибори відбулися. За попередніми даними, обрано 109 із 110 депутатів. По одному округу, який був безальтернативний, депутата не було обрано", - сказала Л.Єрмошина. При цьому вона повідомила, що в цілому по республіці у виборах взяло участь 74,3% виборців.

Як повідомлялося, опозиціонери не проходили до білоруського парламенту ані в 1999-му, ані у 2004 році.

Напередодні п'ять опозиційних партій і рухів Білорусі завили про те, що не визнають парламентських виборів демократичними через втручання виконавчої влади у виборчий процес.

«Це (непрозорість виборів, втручання влади - УНІАН) дає нам право зараз, незалежно від результатів голосування, які будуть оголошені комісіями, куди не включили представників опозиційних політичних структур, і до оголошення цих результатів, не визнавати вибори до Палати представників 2012 рівними, прозорими і демократичними», - йдеться в поширеній вчора заяві, підписаній представниками Білоруського народного фронту, Білоруської партії лівих «Справедливий світ», Білоруської соціал-демократичної партії (Громада), руху «За свободу» і громадянської кампанії «Говори правду».