Іран заблокував доступ до Google

Це дія стало реакцією уряду країни на антиісламський фільм «Невинність мусульман», повідомляє англійська газета The Guardian.

«Для Google і Gmail будуть встановлені спеціальні фільтри, які будуть працювати до появи подальших повідомлень», - пояснив іранський чиновник, відповідальний за онлайн-цензуру та комп'ютерну безпеку. У той же час, не уточнюється, буде фільтрація тимчасовою чи постійною.

Вже в ніч із суботи на неділю деякі жителі скаржилися на те, що доступ до поштового сервісу Gmail обмежений. Повідомлялося також, що деякі провайдери самостійно заблокували доступ для своїх абонентів.

Кілька днів тому стало відомо, що в Тегерані завершили першу фазу програми, яка передбачає заміну інтернету внутрішньою національною мережею. До неї вже підключили всі міністерства та інші державні відомства країни. Повне впровадження програми планують до березня 2013 року.