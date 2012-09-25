Найбагатший китаєць виявився удвічі біднішим за найбагатшого українця

Про це повідомляє РІА Новини.

Варто відзначити, що такий стан робить його удвічі біднішим за найбагатшого українця, Рината Ахметова ($ 25,6 млрд), і більш ніж у п'ять разів біднішим за найбагатшого американця - Білла Гейтса ($ 66 млрд).

Як повідомляється, Цзун Цинхоу, який вже очолював у 2010 році список найбагатших китайців, на 15 млрд юанів (більш ніж на $ 2,3 млрд) випередив у цьому році володаря другої сходинки Ван Цзяньліня, главу корпорації Ваньда, що працює у сфері нерухомості.

Почесне третє місце знову дісталося главі найпопулярнішого китайського інтернет-пошукача Байду Лі Яньхуну, статки якого за останній рік трохи скоротилося: з 56 мільярдів юанів (8,75 мільярда доларів) до 51 мільярда юанів (8 мільярдів доларів). Статки кожного з 13 найбідніших з рейтингу Хужунь, що поділили місця з 988-го по 1000-е, налічує 1,8 млрд юанів ($ 280 млн).

У цілому, за підрахунками експертів, статки 469 учасників торішнього списку Хужунь в 2012 році зменшилися, 291 людини - збільшилися, а фінансове становище 114 учасників рейтингу-2011 залишилося без змін.

Нагадаємо, цього року в американський рейтинг мільярдерів Bloomberg увійшли три нові людини - члени китайської сім'ї Чао, які володіють хімічною компанією Westlake Chemicals.