Іспанський журнал надрукував карикатуру на пророка Мохаммеда

Малюнок на обкладинці зображує упізнання в поліції з написом: «Чи знає хтось, як виглядає Мохаммед?».

На цю тему: Французький тижневик публікує карикатури на пророка Мухаммеда

Карикатура надрукована в знак солідарності з французькими колегами з журналу «Charlie Hebdo», що піддають загрозам за публікацію карикатури на пророка, повідомляє кореспондент радіо Свобода.

Член редакційної колегії Хосе Луїс Мартін, відповідаючи на запитання, чи не побоюється він помсти з боку мусульман, стверджує в інтерв'ю іспанським ЗМІ, що журналісти не мають права займатися самоцензурою перед обличчям загроз: «Ми говоримо, що завжди ходимо по лезу ножа. Це наш професійний обов'язок. Сподіваюся, що з нами нічого не станеться ».

Мартін висловився також з приводу хвилювань в ісламському світі у зв'язку з фільмом «Невинність мусульман». За його словами, фільм або карикатури - «це всього лише привід для осіб, які і без цього завжди готові пустити в хід насильство». «Свобода слова правіше релігійного фанатизму», -підсумував журналіст.