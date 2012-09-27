Іспанський журнал надрукував карикатуру на пророка Мохаммеда
Іспанська гумористичний журнал El Jueves, тобто «Четвер», оприлюднив карикатуру на пророка Мохаммеда.
Малюнок на обкладинці зображує упізнання в поліції з написом: «Чи знає хтось, як виглядає Мохаммед?».
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Карикатура надрукована в знак солідарності з французькими колегами з журналу «Charlie Hebdo», що піддають загрозам за публікацію карикатури на пророка, повідомляє кореспондент радіо Свобода.
Член редакційної колегії Хосе Луїс Мартін, відповідаючи на запитання, чи не побоюється він помсти з боку мусульман, стверджує в інтерв'ю іспанським ЗМІ, що журналісти не мають права займатися самоцензурою перед обличчям загроз: «Ми говоримо, що завжди ходимо по лезу ножа. Це наш професійний обов'язок. Сподіваюся, що з нами нічого не станеться ».
Мартін висловився також з приводу хвилювань в ісламському світі у зв'язку з фільмом «Невинність мусульман». За його словами, фільм або карикатури - «це всього лише привід для осіб, які і без цього завжди готові пустити в хід насильство». «Свобода слова правіше релігійного фанатизму», -підсумував журналіст.