Французький тижневик публікує карикатури на пророка Мухаммеда

На обкладинці газети зображений мусульманин в інвалідному кріслі, якого везе іудей. Інвалід вимовляє фразу "Нічого смішного"​​. Ілюстрація озаглавлена ​​"Недоторканні 2" і є пародією на популярний у Франції фільм "Недоторканні".

Зображення всередині газети більш гострі. За даними ЗМІ, на деяких з них пророк Мухаммед зображений оголеним.

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Головний редактор видання Стефан Шарбонье (псевдонім Шарб) заявив в ефірі телеканал iTele, що карикатури "шокують тих, хто захоче бути шокований, читаючи газету, яку вони ніколи не читають".

"Наші читачі могли побачити Мухаммеда в кріслі-каталці вже 20 років тому, ще задовго до знаменитих карикатур. Потім ці малюнки використовують екстремісти, тому що їм потрібно щось використовувати. Якщо прибрати зображення Магомета, оскільки це когось шокує, потім заборонять зображати людей, тварин, нам нічого буде зображувати, ми будемо випускати газету з 16 порожніх сторінок ", - цитує головного редактора РІА "Новости".