Православні активісти в Росії добилися заборони рок-опери "Ісус Христос - суперзірка"

Група православних активістів, жителів Ростова-на-Дону, звернулися до адміністрації Ростовської обласної філармонії з вимогою заборонити виставу, повідомляє newsru.

Вимогу православних активістів підтримали представники міської адміністрації, в результаті чого керівництво філармонії заявило, що вистава не відбудеться.

"У зв'язку з тим, що вийшов новий закон, який захищає інтереси віруючих, ми вирішили звернутися до держави за підтримкою", - заявив один з підписантів. За його словами, образ Христа в постановці - неправильний з позиції християнства, і в цьому вигляді мюзикл повинен бути узгоджений з Патріархією. У філармонію також подзвонили декілька чиновників з місцевої адміністрації.

Відповідну заяву з 18 підписами активісти направили також в обласну прокуратуру та в приймальню уповноваженого з прав людини у Ростовській області. Остаточне рішення з цього питання прийуть протягом тижня.

Основою для протесту став законопроект про доповнення Кримінального кодексу статтею 243.1 "Образа релігійних переконань і почуттів громадян і (або) осквернення об'єктів і предметів релігійного шанування (паломництва), місць, призначених для здійснення релігійних обрядів та церемоній", напередодні внесений до Держдуми РФ.

Законопроект передбачає штрафи до 300 тисяч рублів, або обов'язкові роботи на строк до 200 годин, або позбавлення волі на строк до трьох років у випадку "образи релігійних переконань і почуттів громадян".

В той же час в ростовській єпархії РПЦ заявили, що рок-опера "Ісус Христос - суперзірка" не є джерелом образи православних віруючих.

"Нас сильно здивувала група людей, яка називає себе віруючими і бажає, щоб їхня думка неодмінно збігалася з думкою всіх православних людей. Але такого бути не може. Це всього лише приватна думка 18-20 чоловік, яка не відображає ні позицію Російської православної церкви, ні позицію Ростовської єпархії, ні позицію наших парафіян", - сказав керівник інформаційного відділу Ростовської єпархії РПЦ протоієрей Даниїл Азізов.

Священик нагадав: "20 років тому, коли ще не було в широкому ужитку ні Біблії, ні Євангелія, саме з рок-опери "Ісус Христос - суперзірка" люди дізнавалися про Ісуса Христа. Це чудова опера. В ній немає такого, що образило б віруючу людину".