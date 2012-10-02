Японці надумали будувати нову АЕС

Компанія-оператор "Джей-пауер" (J-Power Co) прийняла рішення відновити будівництво станції "Ома" в префектурі Аоморі, яке було припинено після подій березня 2011 року, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на офіційного представника компанії.

"Коли будівництво було офіційно припинено, ми не могли замовляти роботи, готувати матеріали, контактувати з робітниками. А тепер така можливість з'явилася", - сказав він.

При цьому представник компанії не назвав навіть приблизної дати, коли роботи розпочнуться безпосередньо на об'єкті, уточнивши, проте, що взимку цього року це навряд чи можливо.

Рішення відновити будівництво АЕС "Ома" було прийнято після того, як компанія-оператор дістала на це згоду місцевої влади. У понеділок міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Юкіо Едано заявив, що станція не розпочне роботу, доки не пройде перевірку спеціальної урядової комісії.

Будівництво станції було розпочате 2008 року і планувалося, що воно завершиться до листопада 2014 року. Після аварії на АЕС "Фукусіма-1", викликаної руйнівним землетрусом і цунамі, будівництво було припинене попри те, що було виконано вже 40% робіт.