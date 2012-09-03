Японія вирішила повністю відмовитися від АЕС

08:49, 03 вересня 2012
Світ
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Нова енергетична стратегія Японії передбачатиме повну відмову від АЕС.

АЕС

Такого висновку дійшли учасники наради Кабміну, проведеного напередодні в канцелярії прем'єр-міністра.

Уряд Японії після аварії на АЕС "Фукусіма-1" вирішив переглянути колишні плани розвитку енергетики в країні.

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Фахівцям і громадськості було запропоновано три варіанти: зведення частки АЕС в енергетиці країни до 2030 року до нуля, до 15% і підтримка на рівні 20-25%, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію NHK.

За участю державних чиновників, політиків і населення були організовані слухання, на яких обговорювалася доля АЕС в країні.

Результати голосування за їх підсумках і були прийняті до уваги урядом при визначенні нової енергетичної стратегії.

За даними телеканалу, ключові міністри, у підпорядкуванні яких знаходиться атомна енергетика, схиляються до того, щоб з часом країна змогла повністю відмовитися від АЕС, оскільки за повну відмову від атомної енергетики висловилося близько 70% чоловік, які взяли участь у слуханнях. Зараз уряд вступив в завершальну стадію узгоджень щодо ухвалення стратегії, під якою слід розуміти відмову від АЕС. Для цього буде строго лімітований термін експлуатації АЕС - не більше 40 років і введена заборона на будівництво нових станцій.

Проте в цього плану, якщо він і буде прийнятий урядом за основу, є чимало противників, котрі вважають, що він закриє дорогу в галузь молодим фахівцям і приведе до відставання національної атомної індустрії.

Згідно з проектом, що існував до аварії на АЕС "Фукусіма-1", атомна галузь мала до 2030 року забезпечувати майже 50% усіх потреб Японії в електроенергії. До аварії її частка становила близько 30%.

У березні минулого року внаслідок цунамі, висота якого виявилася втричі вищою за прогнози, з ладу вийшла система охолоджування на АЕС "Фукусіма-1".

Аварія стала найбільшою за останні 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС. Відбулися множинні витоки радіації в атмосферу і морську воду. Із зони в радіусі 20 км від станції було евакуйовано 140 тисяч чоловік. Більшість з них продовжують жити в тимчасовому житлі.

Ряд районів через високий рівень зараження, як очікується, буде визнано непридатним для проживання. Повна ліквідація аварії, зокрема демонтаж реакторів, займе близько 40 років.

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