США спишуть легендарний атомний авіаносець «Ентрепрайз»

Списати Ентерпрайз планувалося десь в 2014-15 роках, однак зупинилися на кінці 2012 року, повідомляє РІА «Восток-Медиа». Корабель буде урочисто виведений зі складу діючих кораблів ВМФ США 1 грудня 2012 в Норфолку, Вірджинія.

USS Enterprise (CVN-65) був і залишається найдовшим у світі військовим кораблем, його довжина складає 342 метри. Планувалося побудувати 6 авіаносців класу Enterprise, проте був побудований всього один, будування решти довелося відмінити через занадто високу вартість. До теперішнього часу USS Enterprise (CVN-65) став другим за віком ветераном ВМС США, що значаться в строю, старше нього тільки вітрильний фрегат USS Constitution. USS Enterprise знаходився в строю 51 рік, більше, ніж будь-який інший авіаносець в світі. За цей час службу на його борту пройшли більше 100 тисяч моряків.

Авіаносець став символом військово-морської могутності США і брав участь практично у всіх війнах і конфліктах, в які були втягнуті США. Ентерпрайз був учасником Кубинської кризи, брав участь у бойових діях США у В'єтнамі, попутно взявши участь в конфлікті між КНДР і Південною Кореєю. Також брав брав участь у війні в Перській затоці і в югославському конфлікті.

Після церемонії списання йому належить пройти деактивацію реакторів і вивантаження палива - операція, яка займе майже стільки ж часу, скільки його будівництво. Планується розпочати деактивацію в середині 2013 року, і закінчити десь в 2015-му.

У США давно вже йде активна кампанія щодо збереження авіаносця в якості меморіалу-музею, проте фахівці скептично ставляться до цієї ідеї, пояснюючи, що після вивантаження палива і деактивації реакторів від нутрощів авіаносця мало що залишиться, тому що виїмка палива та реакторів потребують капітального розбирання конструкцій корабля.