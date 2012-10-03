Президента Колумбії успішно прооперували

Про це повідомляють РІА «Новости».

За оцінкою лікарів, хірургічне втручання пройшло без будь-яких ускладнень і під місцевою анестезією. Сам Сантос написав у своєму Twitter перед початком операції, що оптимістично налаштований щодо результату операції. "З божою допомогою все буде добре", - зазначив Сантос.

Як повідомив лікар 61-річного Сантоса, пухлина була виявлена на стадії, що дозволяє обійтися без радіо-і хіміотерапії. Після операції два-три дні глава держави залишатиметься в госпіталі.

Сантос - далеко не єдиний з числа колишніх і діючих президентів країн Латинської Америки, у яких в останні роки було діагностовано ракові захворювання. Так, президент Парагваю Фернандо Луго, відправлений пізніше парламентом у відставку, страждав лімфомою - формою раку, що вражає лімфоцити.

На початку січня 2012 госпіталь покинула президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер, в якої раніше була діагностована карцинома правої частки щитовидної залози. Після оперативного втручання і гістологічних досліджень в організмі Кіршнер не були виявлені ракові клітини. Згідно з уточненим діагнозом, пухлина Кіршнер носила доброякісний характер.

Екс-президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лула да Сілві діагноз "рак гортані" був поставлений наприкінці жовтня 2011 року, після чого він проходив лікування в госпіталі Сан-Паулу.

У червні 2011 року президентові Венесуели Уго Чавесу на Кубі була зроблена перша операція у зв'язку з внутрішньотазовим абсцесом. Потім він переніс ще одну операцію - з видалення злоякісної пухлини кишковика. Після цього У.Чавес пройшов кілька курсів променевої терапії. В кінці лютого 2012 року він знову був прооперований кубинськими лікарями з приводу ще одного злоякісного утворення. У червні венесуельські лікарі заявили, що стан здоров'я президента "абсолютно нормальний".

Наприкінці минулого року У.Чавес заявив, що вважає дивними і такими, що складно пояснити, цю низку ракових захворювань у лідерів країн Латинської Америки і підозрює, що до цього можуть бути причетні США.