Канада занепокоєна перебігом виборчої кампанії в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Канади в Україні, таку заяву у відповідь на оприлюднення першого проміжного звіту місії спостерігачів «Канадська місія – Вибори в Україні 2012» зробили міністр закордонних справ Джон Баірд і міністр міжнародного співробітництва Джуліан Фантіно.

«Вільні та справедливі вибори, які відображають волю українського народу, ще можливі. Ще не настільки пізно. Ми закликаємо представників української влади повністю та терміново усунути будь-які порушення виборчого процесу», - йдеться у заяві.

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«Канада рішуче підтримує український народ у розбудові нації, яка ґрунтується на демократії, повазі до прав людини та верховенстві права. Ми продовжуватимемо пильно стежити за повідомленнями спостерігачів з місця подій із наближенням українських парламентських виборів та підійматимемо ці питання з урядом України», - наголосили міністри.

У повідомленні зазначається, що звіт, який був оприлюднений 2 жовтня, окреслює низку питань щодо поточної кампанії, включаючи обмеження свободи слова, процедурні невідповідності, приклади підкупу виборців та неправомірний тиск на кандидатів і членів виборчих комісій.

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Як повідомлялось, 2 жовтня у першому проміжному звіті, який було оприлюднено на прес-конференції в УНІАН представниками канадської місії спостереження (Mission Canada) за результатами аналізу перебігу виборчої кампанії в усіх областях України протягом 3-28 вересня, йшлося, що підготовка до парламентських виборів в Україні відбувається на тлі процедурних порушень, широкомасштабного підкупу голосів, обмеження свободи слова та неналежного розгляду виборчих спорів.

Місія спостерігачів «Канадська місія – Вибори в Україні 2012» включає 65 довгострокових і 365 короткострокових спостерігачів, які спостерігають за виборами народних депутатів України 28 жовтня.

Цей проект організований недержавною неприбутковою організацією CANADEM за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади та Канадського агентства міжнародного розвитку.