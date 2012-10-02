Канадські спостерігачі підловили українських кандидатів на підкупі голосів

Про це йдеться у першому проміжному звіті, який було сьогодні оприлюднено на прес-конференції в УНІАН представниками Канадської місії спостереження (Mission Canada) за результатами аналізу перебігу виборчої кампанії в усіх областях України протягом 3-28 вересня.

Як зазначила координатор Місії Анна Шиптур, "у цьому проміжному звіті Mission Canada задокументовано кілька прикладів порушень, які можуть кинути тінь на результати голосування в жовтні".

Зокрема вона зазначила, що за результатами досліджень виборчих перегонів спостерігачі звернули увагу на те, що найбільш поширеною проблемою є непрямий підкуп голосів. За словами А.Шиптур, такі випадки були помічені практично в усіх регіонах України, а понад 20 їх було підтверджено. "Непряма купівля голосів відбувається у багатьох формах. Сам факт поширеності такого явища впливає на вільне волевиявлення громадян, комерціалізує та згубно впливає на виборчу систему". - сказала вона.

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Також координатор зауважила, що спостерігачі інформували про 30 випадків порушень прав громадян, та 35 випадків тиску та погроз як проти кандидатів у депутати, так і проти членів їхніх команд. Водночас спостерігачі Mission Canada звернули увагу на дедалі очевидніше зростання використання адміністративного ресурсу на всій території України, яке найчастіше проявляється у використанні бюджетного ресурсу.

Водночас спостерігачі звернули увагу на те, що процес відбору членів як для окружних виборчих комісій, так і дільничних виборчих комісій відбувався шляхом проведення одного жеребкування за принципом “переможець отримує все”. При цьому місця в комісіях отримали представники технічних партій, чимала більшість з яких спостерігалася на виборах 2004 року на боці чинної правлячої партії.

Крім того, представники Місії вказують на існуючі обмеження свободи ЗМІ, утиски журналістів та загальний дефіцит плюралізму. За словами аналітика ЗМІ Mission Canada Михайла Боцюрківа, монополізація контенту новин в українських ЗМІ з боку окремих партій може серйозно вплинути на волевиявлення громадян у негативний бік. У той же час М.Боцюрків висловив задоволення скасуванням сьогодні Верховною Радою "закону про наклеп", однак висловив занепокоєння тим, що спроба вдруге протягнути цей закон буде мати згубні незворотні наслідки для України.

Спостерігачі зауважили, що українське законодавство визначає надзвичайно складний та формалістичний процес винесення судових рушень за виборчими скаргами та апеляціями, що негативно позначається на доступі до правосуддя. Більше того, той спосіб, в який відбувався розгляд виборчих скарг органами, що здійснюють адміністрування виборів та судами, не є повністю прозорим, не відповідає процесуальним нормам та верховенству права.

Говорячи про загальні висновки, викладені у проміжному звіті, А.Шиптур сказала: “Наразі, коли ще залишається менше місяця до виборів, зарано робити загальні висновки стосовно виборчого процесу. Втім, висновки нашого звіту щодо процедур та порушень викликають занепокоєння”. Вона запевнила, що упродовж 24 годин після закриття виборчих дільниць канадська місія спостереження планує надати попередній звіт щодо виборів українській та міжнародній спільноті, а також урядові Канади.