Політ малайзійського космонавта став доповненням до продажу 18 винищувачів

Пілотований корабель "Союз ТМА-11" з російським космонавтом Юрієм Маленченком, астронавтом NASA Пеггі Вітсон і першим малайзійським космонавтом Шейхом Мушафаром Шукором стартував з Байконура і вийшов на орбіту Землі. Стиковка з Міжнародною космічною станцією запланована на п`ятницю, 12 жовтня.

Малайзійський космонавт Шукор проведе на орбіті тиждень і повернеться на Землю 19 жовтня, разом з екіпажем 15-ї експедиції Федором Юрчихіним і Олегом Котовим. 16-а основна експедиція розрахована на шість місяців.

Космонавти повинні будуть здійснити експерименти в галузі медико-біологічних і природничих наук. Також вивчатиметься впливи тривалого космічного польоту на людський організм для планування майбутніх експедицій на Місяць і Марс.

"Політ малазийского космонавта став реальністю завдяки контрактові ФГУП "Рособоронекспорт" і Малайзії на придбання для Королівських ВПС цієї країни 18 бойових літаків Су-30 МКМ", - зазначається в повідомленні прес-служби "Рособоронекспорт".

У рамках контракту, підписаного 2003 року, Рособоронекспорт взяв на себе як офсетне (компенсаційне) зобов`язання підготувати й запустити на МКС малайзійського астронавта.

"Ми постійно застосовуємо нові форми і методи взаємовигідної співпраці", - наголосив заступник гендиректора ФГУП "Рособоронекспорт" Олексій Альошин.

За матеріалами Лента.ру і РІА "Новости"