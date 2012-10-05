ЗМІ: Греція може оголосити дефолт уже в листопаді

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Ключовим моментом для нас є ліквідні кошти, ось чому така велика необхідність ще одного траншу не пізніше кінця листопада. Інакше Греція залишиться без грошей", - заявив прем'єр.

На думку А.Самараса, грецький борговий тягар може бути полегшений, якщо ЄЦБ, який є держальником грецького боргу, пом'якшить умови кредитування - погодиться на зниження процентних ставок за грецьким борговими паперами або перенесення терміну погашення облігацій.

"Також я не виключаю варіанту проведення рекапіталізації грецьких банків, як це робиться зараз у відношенні Іспанії", - сказав Самарас.

На початку жовтня 2012р. стало відомо, що в Греції невдачею завершилися переговори з трійкою міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ) про скорочення витрат на 2 млрд євро в 2013-2014 роках. Всього в 2013-2014 Греції необхідно скоротити витрати бюджету на 12 млрд євро, з яких на заощадження 10 млрд євро вже отримано схвалення з боку кредиторів.

Якщо сторони не досягнуть домовленості до 8 жовтня, Греція ризикує не отримати черговий транш фінансової допомоги в розмірі понад 30 млрд євро і змушена буде оголосити про дефолт.