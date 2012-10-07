Влада Філіппін після 40-го протистояння уклала перемир'я з бойовиками-ісламістами
18:59, 07 жовтня 2012Світ
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Влада Філіппін і бойовики-ісламісти уклали перемир'я, покликане покласти край протистоянню, яке триває майже 40 років.
Про перемир'я повідомив Бенігно Акіно
Як передає РІА «Новости», про це заявив президент країни Бенігно Акіно.
За даними агентства Рейтер, умови перемир'я передбачають створення до 2016 року (закінчення мандата нинішнього глави держави) автономії на півдні країни, де переважно діють бойовики.
Як зазначається в повідомленні, за десятки років жертвами ісламізму в переважно католицькій країні стали понад 100 тисяч осіб.
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