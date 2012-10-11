Грузинський уряд пішов у відставку

"За розпорядженням президента Грузії Михайла Саакашвілі, задоволено клопотання уряду про відставку. На підставі цього ж розпорядження на нього покладено виконання обов'язків до призначення нового уряду. Новий склад уряду Грузії буде представлений парламенту нового скликання у встановлені Конституцією терміни", - йдеться в заяві, повідомляє РІА Новини.

Партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" програла парламентські вибори 1 жовтня, отримавши 67 з 150 місць в парламенті. Коаліція "Грузинська мрія", очолювана мільйонером Бідзіна Іванішвілі, отримала в парламенті нового скликання 83 депутатських мандата. Іншим брали участь у виборах політичним силам не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження в парламент.

У понеділок Іванішвілі представив список кандидатур на посади в новому складі кабінету міністрів, який буде затверджений парламентом на першому засіданні приблизно 20-21 жовтня. До цього чинний кабінет міністрів буде виконувати свої обов'язки під контролем коаліції, що перемогла.