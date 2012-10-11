У Пакистані 13 осіб загинули внаслідок двох вибухів

Як передає радіо «Свобода», за словами представників місцевої поліції, перший вибух стався біля ринку в містечку Сибі, там загинули 10 осіб і були поранені 24.

За декілька годин в іншому селищі - Дера-Бугті на міні підірвався автомобіль із поліцейськими. Троє загинули, двоє зазнали поранень.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти, але відомо, що в Белуджистані діють як місцеві сепаратисти, так і радикальні ісламістські угрупування.