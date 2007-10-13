Пентагон ціною 100 млн. утримав на службі 1200 ветеранів спецназу

Пентагон виплатив ветеранам спецназу більше ста мільйонів доларів, щоб утримати їх на військовій службі і не дати піти в приватні охоронні компанії. Ця тактика допомогла Командуванню спецназу США зберегти найбільш досвідчених бійців, які одержали досвід ведення війни в Іраку і Афганістані, повідомляє Associated Press.

У результаті продовжити службу погодилися більше 1200 "зелених беретів" і "морських котиків", які збиралися йти на пенсію за вислугою років. В американській армії піти у відставку з отриманням численних соціальних пільг можна через 20 років служби. Що зберегти кістяк спецназу його ветеранам пропонують премії від восьми тисяч доларів за продовження контракту на один рік до 150 тисяч доларів за шестирічний контракт.

Попри побоювання конкуренції з боку приватних охоронних компаній, статистика свідчить, що відтік спецназівців у приватний сектор не зазнав помітних змін за останній час і, в цілому, цей показник співставний з даними до терактів 11 вересня.

Утім, міністр оборони США Роберт Гейтс висловлює таке занепокоєння високими зарплатами в приватному секторі, що наказав юристам Пентагону розглянути можливість включення пункту про неприпустимість конкуренції з військовим відомством у контракти з приватними охоронними компаніями.

У 2008 фінансовому році, що почався 1 жовтня 20007 року, на премії спецназівцям виділено 43,5 мільйона доларів. На додаток до премій за вислугу років кожен спецназівець одержуватиме 375 доларів на місяць понад свою платню як "бойові".

Для порівняння: в Іраку працюють 25 тисяч співробітників приватних охоронних фірм, з яких лише дві тисячі є американцями. Їх зарплати становлять від 350 до 500 доларів на день.

Лента.ру