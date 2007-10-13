Король Таїланду потрапив до лікарні

Короля Таїланду Пуміпона АДУЛЬЯДЕТА було госпіталізовано до лікарні Бангкока після того, як відчув слабкість у правій частині тіла, повідомляє агентство AFP з посиланням на королівський двір.

Лікарі під час обстеження 79-річного монарха виявили у нього невелику ішемію (погане кровопостачання) лівої частини мозку. Після восьмигодинного курсу лікування, за словами медиків, у пацієнта повністю відновилися функції правої ноги.

Пуміпон АДУЛЬЯДЕТ проведе в лікарні щонайменше 3 дні.

У 2006 році королю було зроблено операцію на хребті, після якої він почав рідко з`являтися на публіці.

Як зазначає агентство, тайці дуже турбуються за стан здоров`я свого монарха, оскільки він вважається національним символом і користується у підданих великою пошаною.

Пуміпон АДУЛЬЯДЕТ керує країною довше за всіх у світі – 60 років.