У Москві згадують жертв теракту на Дубровці

Як повідомили УНІАН у громадській організації сприяння захисту постраждалих від терористичних актів «Норд-Ост», основні пам'ятні заходи пройдуть сьогодні (26 жовтня 2002 року була проведена операція зі звільнення заручників – УНІАН).

Реквієм пройде на площі біля Театрального центру. Пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання, після чого буде запущено в небо 130 білих повітряних кульок (за числом жертв трагедії), відбудеться покладання квітів до пам'ятної стели, пройде церковна поминальна служба.

У пам'ятній церемонії візьмуть участь постраждалі і родичі загиблих у результаті теракту.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 20 листопада 2011 року (остаточним рішення стало 4 червня 2012 року) визнав, що погано проведена операція з порятунку заручників призвела до загибелі людей.

«Суд визнає, що певна міра безладу неминуча у ситуаціях такого роду. Він також визнає необхідність збереження у таємниці деяких аспектів спецоперацій. Проте, за даних обставин рятувальна операція, що мала місце 26 жовтня 2002 року, не була належним чином підготовлена, зокрема, через недостатній обмін інформацією між різними службами, через початок евакуації, що запізнився, відсутність належної координації діяльності різних служб на місці подій, відсутності належної медичної допомоги і медичної техніки на місці подій, а також незадовільної логістики», - зазначається у рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2002 року терористи захопили Театральний центр на Дубровці. На сцену, де йшов мюзикл «Норд-Ост», увірвалися озброєні бойовики на чолі з Мовсаром Бараєвим. Вони узяли в заручники понад 900 осіб - артистів і глядачів.

Через майже три доби силовики провели штурм будівлі. Усіх терористів було знищено. Жертвами теракту стали 130 заручників, більшість з них загинули від газу, який спецслужби використовували під час штурму.