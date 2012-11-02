Колишній охоронець Обами наклав на себе руки
10:54, 02 листопада 2012Світ
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Один із спеціальних агентів, який раніше охороняв президента США Барака Обами, очевидно, здійснив самогубство.
Охоронець Обами перебував під слідством
Рафаель Прієто наклав на себе руки, перебуваючи під слідством через те, що не повідомив про контакти з громадянином іншої держави, пише Радіо Свобода з посиланням на джерела Reuters та Associated Press.
Правила роботи спецагентів передбачають, що вони зобов’язані повідомляти про інтернаціональні зв’язки, аби вони не створювали небезпеки для національної безпеки США.
У заяві спецслужби йдеться, що «Прієто зробив блискучу 20-річну кар'єру, був відзначений за досягнення на своїй роботі, був відданим службі і хорошим другом».
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