Колишній охоронець Обами наклав на себе руки

Рафаель Прієто наклав на себе руки, перебуваючи під слідством через те, що не повідомив про контакти з громадянином іншої держави, пише Радіо Свобода з посиланням на джерела Reuters та Associated Press.

Правила роботи спецагентів передбачають, що вони зобов’язані повідомляти про інтернаціональні зв’язки, аби вони не створювали небезпеки для національної безпеки США.

У заяві спецслужби йдеться, що «Прієто зробив блискучу 20-річну кар'єру, був відзначений за досягнення на своїй роботі, був відданим службі і хорошим другом».