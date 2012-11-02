«Русский марш» у Москві проведуть, хоч мігранти і проти

Про це повідомив РІА "Новости" в п'ятницю керівник столичного департаменту регіональної безпеки Олексій Майоров.

Мерія Москви погодила проведення "Русского марша" 4 листопада в двох місцях: перше - у Любліно з ходою по вулиці Перерва та мітингом біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам з числом учасників до 20 тисяч чоловік, друге - з ходою по Кримській набережній і мітингом біля входу в парк біля Центрального будинку художника з числом учасників до 10 тисяч чоловік.

У середу стало відомо, що оргкомітет "Русского марша" прийняв рішення про проведення тільки однієї акції за другою адресою, в центрі Москви.

Тим часом, глава Федерації мігрантів Росії (ФМР) Мухаммад Амін Маджумдер заявив, що мігранти РФ звернулися до мера Москви Сергій Собяніна з проханням скасувати "Русский марш" або хоча б змінити дату його проведення. На його думку, "сама назва цього заходу становить небезпеку для багатонаціональної Росії". За його словами, якщо мігрантам не вдасться домогтися скасування "Русского марша", то вони спробують хоча б змінити дату і місце його проведення.

"На сьогоднішній день у мерії немає підстав для перенесення дати або заборони акції "Русский марш", - сказав Майоров.

За його словами, "Русский марш" проходить не перший рік, формат заходу відповідає федеральному законодавству і відповідає вимогам, які пред'являються до таких акцій.

"Ми зустрілися з організаторами і попередили їх, що будь-які порушення будуть каратися аж до припинення заходу. Ми повідомили, що всі гасла і наочна агітація повинні відповідати закону. Якщо їх зміст буде схиляти до міжетнічної чи іншої ворожнечі, то правоохоронні органи будуть цьому запобігати. Всі усвідомили коло завдань, які необхідно виконати ", - підкреслив керівник департаменту.

Раніше громадські організації Москви звернулися до Собяніна з аналогічним проханням.

Підписанти вважають, що "Русский марш" і пропагована його організаторами ідеологія можуть викликати ескалацію міжетнічних конфліктів.