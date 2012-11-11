Гендиректор ВВС пішов у відставку після після педофільного скандалу

"Я вважаю, що найбільш чесним вчинком буде скласти повноваження... Усі безпрецедентні події останніх тижнів привели мене до думки, що ВВС повинна призначити нового главу", - заявив Енуістл журналістам у суботу ввечері перед лондонським будинком телерадіокорпорації, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт корпорації.

Він нагадав, що як генеральний директор ВВС, він також несе особисту відповідальність за зміст усіх програм як головний редактор.

"Тому у світлі неприйнятних журналістських стандартів у передачі Newsnight від 2 листопада, я вирішив, що буде чесним кроком піти з посади генерального директора", - сказав він.

Енуістл пробув найкоротший термін на цій посаді за всю 85-річну історію телерадіокорпорації: 54 дні.

Раніше в суботу ВВС вибачилася перед лордом Макелпайном. Енуістл, який займав пост глави корпорації з середини вересня, визнав, що програма, в якій містилися підозри, "ніколи не повинна була з'являтися в ефірі".

Цього тижня британське МВС оголосило про початок розслідування інформації про те, що вихованці дитбудинку міста Рекс на півночі Уельсу в 1970-1980-і роки зазнавали насильства. Приводом послужила вечірня програма новин ВВС Newsnight, в якій вихованець дитячого будинку Bryn Estyn Стівен Мессхам розповів, що він і інші діти стали жертвами фізичного та сексуального насильства не тільки в притулку, а й вивозилися співробітниками в довколишні готелі, де їх продавали невідомим. Він також заявив, що одним із ґвалтівників був високопоставлений політик-консерватор часів Маргарет Тетчер, однак його ім'я ВВС не розкрила.

Макелпайн поширив у п'ятницю через ЗМІ офіційну заяву, де підтвердив, що саме його ім'я спливло у зв'язку зі скандалом, але спростував будь-яку причетність до можливих випадків педофілії в місті Рекс. Політик заявив, що лише одного разу був в регіоні, тоді його супроводжував співробітник апарату Консервативної партії, і він ніколи не зупинявся там в готелі.

Рада керуючих BBC, зі свого боку, заявила, що сподівається на проведення ретельного розслідування інциденту та вживання "відповідних заходів".