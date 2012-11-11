Валюта об'єднаної Європи змінить свій вигляд

Мости, двері і вікна, що прикрашають зараз купюри євро, будуть замінені зображенням міфологічної фінікійської принцеси Європи, яку викрав, перетворившись на бика, верховний бог грецького Олімпу – Зевс, повідомила сьогодні британська телекомпанія “Скай ньюс”, передає ІТАР-ТАСС.

Введення нових і складніших за дизайном і ступенем захисту купюр євро починається з 2013 року. Одночасно ухвалено рішення замінити похмурі малюнки з невиразними архітектурними елементами зображенням принцеси, ім’ям якої названо Старий континент – Європа.

Як повідомив голова Європейського центрального банку Маріо Драгі, який відповідав за євро, “портрети традиційно використовуються на грошових купюрах, оскільки люди краще запам'ятовують їх”. “Чи можна знайти кращий образ, ніж Європа, який би прикрасив нові євро?”, - поставив він риторичне питання.

Перша купюра з Європою буде номіналом у 5 євро. Вона надійде в обіг у травні 2013 року. Купюри інших номіналів почнуть надходити в обіг упродовж найближчих кількох років. Призначені для захисту грошей від підробки водяні знаки і голограми будуть виконані у вигляді портретів принцеси Європи.

Нинішні, вже оголошені “старими”, купюри євро вільно «ходитимуть» разом із новими упродовж найближчих 10 років. Потім вони виводитимуться із обігу, проте банки країн єврозони зобов'язані і надалі обмінювати їх без будь-яких обмежень.