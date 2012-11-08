Єврокомісія прогнозує поступове відновлення економіки

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за економічні та монетарні справи, Оллі Рен, представляючи традиційний осінній прогноз.

“Основні політичні рішення створили підстави для посилення довіри. Стрес ринків було зменшено, однак нема підстав для заспокоєння. Європа має продовжувати поєднання змістовної фіскальної політики зі структурними реформами для створення умов для стабільного зростання, щоб зменшити нинішній рівень безробіття, який перебуває на неприйнятно високому рівні”, - заявив він.

За прогнозами Комісії, за підсумками 2012 року ВВП ЄС зросте на 0,3%, ВВП зони євро — на 0,4%. При цьому в 2013 році очікується зростання ВВП на 0,3% в ЄС та на 0,1% в зоні євро, а в 2014 — на 1,6% в ЄС і на 1,4% в зоні євро.

Разом з тим, протягом 2012 та 2013 років Єврокомісія очікує подальшого зростання рівня безробіття. Так, за підсумками 2012 року рівень безробіття оцінюється в 11%, а в 2013 — 12%.

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Щодо споживчих цін, то тут прогнози більш оптимістичні. Єврокомісія вважає, що протягом 2013 року інфляція не перевищить 2%, а її основними складовими стануть ціни на енергоресурси та підвищення рівня оподаткування.

Єврокомісія також прогнозує поступове подальше зменшення державного боргу. За оцінками, за підсумками 2012 року державний борг країн ЄС становитиме 3,6% ВВП, а країн зони євро — 3,3% ВВП. За підсумками 2013 року — 3,2% ВВП в ЄС та 2,6% ВВП в країнах зони євро.