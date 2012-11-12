За крісло першої особи Словенії змагатимуться президент і колишній прем’єр

Його підтримали 40% виборців, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Державну виборчу комісію, яка обробила більше 99,7% бюлетенів.

Другу позицію обійняв чинний Президент Данило Тюрк, який набрав трохи менше 36%.

За кандидата, що йде на третьому місці, - представника правлячої Словенської демократичної партії, депутата Європейського парламенту від республіки Мілана Звера – голоси віддали 24,2% виборців.

Це означає, що для вибору нового глави держави буде потрібно другий тур голосування, в якому візьмуть участь Б.Пахор і Д.Тюрк. Очікується, що він відбудеться 2 грудня.

Остаточні результати виборів стануть відомі після 19 листопада, коли до Словенії надійдуть бюлетені виборців, які проголосували за межами країни.

Вибори Президента Словенії проводяться шляхом прямого волевиявлення громадян. Голова держави обирається термін на 5 років, при цьому він має можливість балотуватися повторно.