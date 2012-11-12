Грузія і ЄС планують остаточно домовитись про асоціацію наступного року

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.

“ЄС залишається відданим прогресу в політичній асоціації та економічній інтеграції. Кращий шлях досягти цього – завершити переговори про угоду про асоціацію, включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі”, - сказав Ж.Баррозу.

“Ми сподіваємося, що шлях торговельних реформ у країні дасть нам можливість завершити переговори вчасно, до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в 2013 році”, - додав він.

Президент Єврокомісії також привітав Б.Іванішвілі з перемогою і висловив переконання у тому, що той факт, що для свого першого після парламентських виборів закордонного візиту Б.Іванішвілі обрав Брюссель, засвідчує чітке бажання Грузії рухатися у напрямку європеїзації.

Ж.Баррозу закликав усі політичні сили Грузії продовжувати конструктивний діалог і наголосив на тому, що новій владі Грузії варто уникати вибіркового правосуддя.

“Демократія – це право більшості, але також, повага до прав меншості”, - наголосив президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах у Грузії 1 жовтня опозиційні політичні сили отримали перемогу. Президент Михаїл Саакашвілі визнав поразку своєї партії на виборах.

Це перший закордонний візит нового грузинського прем’єра.