Викиди парникових газів сягли рекордного рівня
01:05, 14 листопада 2012Світ
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Обсяги викидів парникових газів досягли рекордного рівня.
Інститут відновлюваної енергії в Німеччині опублікував свою оцінку рівня викидів в атмосферу парникових газів, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Він вважає, що торік обсяги викидів CO2 збільшилися на 2,5% порівняно з попереднім роком і досягли рекордної позначки за всю історію вимірювань.
Більше чверті всіх викидів припадає на Китай, де їх рівень удвічі вищий, ніж у США. За оцінкою німецького інституту, в трьох країнах, що входять до десятки найбільш злісних забруднювачів навколишнього середовища, - США, Росії й Німеччині - відзначено скорочення викидів.
Глобальні викиди парникових газів зараз удвічі перевищують рівень 1990 року.
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