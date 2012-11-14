У Китаї обрали новий склад ЦК Компартії

У Пекіні завершився XVIII з'їзд Центрального комітету Компартії Китаю, на якому більш як 2 тисячі делегатів обрали новий склад ЦК КПК.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, до складу ЦК увійшли основні кандидати до постійного комітету Політбюро ЦК КПК - вищого ешелону партійної влади: Сі Цзіньпін, Лі Кецян, Вань Цишань, Лю Юньшань, Лю Яньдун, Лі Юаньчао, Ван Ян, Чжан Гаолі, Чжан Децзян і Юй Чженшен.

Водночас агентство «Сіньхуа», перераховуючи цих політиків, наводить 10 імен. Однак у ПК Політбюро зараз дев'ять осіб. Напередодні з'їзду питання полягало в тому, буде у ПК Політбюро сім чи дев'ять осіб. Зараз виникла нова інтрига: хто ж з них опиниться "за бортом" цього найважливішого органу в партійній ієрархії?

Як повідомили ІТАР-ТАСС обізнані джерела, остаточно це питання буде вирішено у четвер на першому пленумі нового ЦК КПК. Тоді ж члени вищого партійного керівництва вперше з'являться перед китайськими та іноземними журналістами.

Партійний форум закликав "твердо просуватися вперед шляхом соціалізму з китайською специфікою, боротися за повну побудову суспільства середньої заможності". КПК буде і надалі керуватися теорією Ден Сяопіна та ідеями "потрійного представництва", які передбачають об'єднання навколо партії всіх конструктивних сил суспільства, включаючи підприємців. Відносно новий момент, який прозвучав на з'їзді, - це розширене тлумачення "наукової концепції розвитку". Такий підхід має дозволити правлячій партії гнучкіше підходити до суспільно-політичних і економічних реалій сучасного світу, потреб розвитку китайського суспільства.

Марксизм-ленінізм та ідеї Мао Цзедуна у цілому згадувалися на форумі як "керівні ідеї, яких партія зобов'язана постійно дотримуватися". Одночасно партії і всьому Китаю запропоновано "сміливо просувати теоретичні інновації на базі практики", приймати "нові ідеї, нові переконання і нові висновки".