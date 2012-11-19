Турецький прем'єр назвав Ізраїль "терористичною державою"

"Ізраїль - терористична держава. Те, що він творить (в Газі), є тероризмом", - заявив Ердоган, виступаючи в Стамбулі на "Ісламській Шурі (зустрічі) Євразії", в якій беруть участь релігійні діячі та богослови з Європи та Азії.

Як повідомляє РИА Новости, Ердоган закликав міжнародні організації "зайняти позицію у зв'язку з несправедливістю в Газі". "Лідери (держав), з якими ми розмовляємо, заявляють, що Ізраїль використовує своє право на оборону. Він і нападає, і використовує право на оборону! Що це за справедливість така?", - продовжив глава турецького уряду. Звинувативши ООН у бездіяльності у зв'язку подіями в Газі, Ердоган заявив, що не довіряє цій організації.

"Якщо говорити про те, якою мірою ви довіряєте ООН, я скажу, що не довіряю", - зазначив турецький прем'єр, назвавши структуру ООН "несправедливою".

Прем'єр поскаржився, що "серед постійних членів СБ ООН немає жодної мусульманської країни". Ердоган також звинуватив Ізраїль у невиконанні прийнятих в його відношенні резолюцій ООН. "Ізраїль до сьогоднішнього дня не виконав близько 100 прийнятих в його відношенні резолюцій. Чи були проти нього введені санкції? Ні! Де ж справедливість?" - зазначив прем'єр.