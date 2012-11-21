Нерухомість у Польщі подешевшала на третину

Про це кореспонденту УНІАН в Польщі у вівторок, 20 листопада, повідомив аналітик найбільшого польського порталу нерухомості domy.pl Марчин Дрогомирецький.

Аналітик повідомив, що аналогічне падіння цін зафіксоване для найбільшого в країні ринку столичної Варшави, відзначивши, що наведені ним дані стосуються цін пропозиції, а не реальних операцій.

За його словами, покупці, яких значно менше, зазвичай можуть виторгувати у продавців ще 5-10%, а в деяких випадках (квартири, що довго продаються) знижки становлять навіть 30%.

"Це як з «Мерседесом», купленим за 100 тисяч. Якщо ви не можете його продати за цю суму, доведеться знизити ціну до 80 тис., якщо також не буде покупця, а продавцеві будуть потрібні гроші, то він продасть за половину ціни", - сказав аналітик.

Співбесіднику агентства важко прогнозувати, коли ціни на польську нерухомість можуть почати зростати, він лише відзначив, що "на горизонті" не видно чинників, які могли б змінити нинішній тренд.

"Попит залишається набагато меншим, ніж пропозиція, і поки така ситуація зберігатиметься, ми не побачимо зростання цін", - сказав він.

М.Дрогомирецький повідомив, що середня ціна пропозиції метра квадратного у Варшаві в жовтні, за даними порталу, становила 8,5 тисяч злотих порівняно з максимумом у 9,8 тис. злотих п'ять років тому (-13% у номінальному вираженні).

За поточним курсом долара квадратний метр столичної нерухомості коштує близько 2,65 тис. дол. порівняно з 3,6 тис. дол. у вересні 2007 року за тодішнім курсом.

Аналітик сказав, що половина поляків, які хочуть придбати житло, шукають квартири вартістю до 60 тис. доларів, зазначивши, що в базах об'єктів, що продаються, такі пропозиції становлять лише чверть від усіх пропозицій.

Він також повідомив, що серед проаналізованих компанією ринків нерухомості найбільших 10 міст у Польщі найбільше подешевшали квартири, розташовані в 100 кілометрах від Варшави - Лодзі: номінально на 18%; а найменше на півдні країни в промисловому центрі - місті Катовіце (менш як 2%).

За даними domy.pl, у жовтні продавці виставляли мінімальну ціну, за яку готові розлучитися зі своїм житлом у Варшаві, на рівні 1,8 тис. дол. при максимумі - майже 4,4 тис. дол. (за поточним курсом 1USD=3,2PLN).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року аналітики найбільшого польського банку і гравця на ринку житлових кредитів PKO BP не виключали можливості падіння ціни на нерухомість в Польщі в найближчі два роки, а у разі погіршення економічної ситуації в Євросоюзі - ще на третину.

Довідка УНІАН. Польська нерухомість за останні дванадцять років на тлі зростаючих доходів поляків і кредитування до кризи 2008 року подорожчала у кілька разів, після чого почала поступово дешевшати.