Слідчі: Развозжаєв відмовився підтвердити тортури на детекторі брехні

"Від пропозиції підтвердити свої свідчення із застосуванням поліграфа Развозжаєв відмовився", - сказав він, передає РІА Новини.

Крім того, слідчі відмовили Развозжаєву у порушенні справи про тортури.

"Було опитано низку свідків, свідчення яких неспростовно доводять недостовірність відомостей про викрадення й катування, поширених у ЗМІ і містяться в заяві Развозжаєва", - додав Маркін.

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Нагадаємо, Развозжаєв є фігурантом кримінальної справи за статтею "Приготування до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі НТВ "Анатомія протесту-2". Автори нашумілої стрічки стверджують, що російська опозиція на гроші з-за кордону готувала силове захоплення влади. Спочатку Развозжаєв у всьому зізнався, а пізніше заявив, що написав явку з повинною під тиском - нібито його піддали тортурам.