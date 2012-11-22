Слідчі: Развозжаєв відмовився підтвердити тортури на детекторі брехні
Російський опозиціонер Леонід Развозжаев відмовився підтвердити на поліграфі свої свідчення про те, що його катували, повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.
"Від пропозиції підтвердити свої свідчення із застосуванням поліграфа Развозжаєв відмовився", - сказав він, передає РІА Новини.
Крім того, слідчі відмовили Развозжаєву у порушенні справи про тортури.
"Було опитано низку свідків, свідчення яких неспростовно доводять недостовірність відомостей про викрадення й катування, поширених у ЗМІ і містяться в заяві Развозжаєва", - додав Маркін.
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Нагадаємо, Развозжаєв є фігурантом кримінальної справи за статтею "Приготування до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі НТВ "Анатомія протесту-2". Автори нашумілої стрічки стверджують, що російська опозиція на гроші з-за кордону готувала силове захоплення влади. Спочатку Развозжаєв у всьому зізнався, а пізніше заявив, що написав явку з повинною під тиском - нібито його піддали тортурам.