Російського опозиціонера Развозжаєва звинуватили в крадіжці 500 шапок (доповнена)

Опозиціонерові Леоніду Развозжаєву, обвинуваченому в підготовці до організації масових заворушень у РФ, також пред'явлено обвинувачення в розбої.

Як повідомляє офіційний сайт Слідчого комітету РФ, «Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії Л.Развозжаєву пред'явлено обвинувачення в розбої, тобто в скоєнні злочину, передбаченого п.п. «а, в, г» ст.162 КК РФ (у ред. Федерального закону від 13 червня 1996 року № 63-ФЗ)».

У повідомленні наголошується, що «факт інкримінованого Л.Развозжаєву розбою мав місце ще наприкінці 1997 року. Проте тоді розслідування кримінальної справи так і не було завершене. Не так давно в інтернет-приймальню Слідчого комітету Російської Федерації звернулася мешканка Ангарська, яка поскаржилася на те, що осіб, які вчинили розбійний напад на її чоловіка в 1997 році, досі не притягнуто до кримінальної відповідальності. Прокуратурою кримінальну справу було передано для подальшого розслідування в Слідчий комітет Російської Федерації».

За даними СК РФ, «з матеріалів кримінальної справи випливає, що Л.Развозжаєв вступив з невстановленими особами в попередню злочинну змову, щоб вчинити розбійний напад і викрасти майно підприємця з Ангарська, який займався торгівлею хутряними виробами. 4 грудня 1997 року Л.Развозжаєв разом із співучасниками, озброєними мисливською рушницею і двома пістолетами, увірвалися в квартиру підприємця, зв'язали його скотчем, а потім, б'ючи і погрожуючи зброєю, зажадали, щоб потерпілий віддав їм своє майно. Потім Л.Развозжаєв і його співучасники викрали з квартири підприємця відеокамеру і 500 хутряних шапок, чим завдали збитків на суму 95 мільйонів неденомінованих рублів».

У СК зазначили, що в ході розслідування кримінальної справи Л.Развозжаєва ще в 1997 році впізнав потерпілий як одного з нападаючих, який бив його та погрожував рушницею.

На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а також перевіряється інформація про інші факти злочинної діяльності Л.Развозжаєва, йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ.

Нагадаємо, зараз Л.Развозжаєв перебуває в московському СІЗО "Лефортово" за обвинуваченням у підготовці масових заворушень у Росії. Разом з ним у цій справі проходять лідер "Лівого фронту" Сергій Удальцов і активіст Костянтин Лєбєдєв.

Російських опозиціонерів обвинувачують на підставі відеозапису, який було показано в ефірі НТВ. На ньому, упевнені слідчі, зображена зустріч активістів з грузинським політиком Гіві Таргамадзе, на якій обговорювалося фінансування заворушень у Росії грузинською стороною. За даними слідства, зустріч відбулася в червні 2012 року.

Наприкінці жовтня Л.Развозжаєва було арештовано. За офіційною версією СК РФ, він сам прийшов до слідчих і написав явку з повинною. Сам Л.Развозжаєв розповів, що його викрали в Києві, привезли до Росії, і погрожуючи розправою над сім'єю, примусили дати свідчення.

15 листопада стало відомо, що Управління київської міліції відмовило в порушенні кримінальної справи за фактом викрадання в Києві російського опозиціонера Л.Развозжаева, оскільки за даними митників і прикордонників, він добровільно і самостійно перетнув українсько-російський кордон.