Прем’єр закликав канадців вшанувати пам’ять жертв Голодомору

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті Посольства Канади в Україні.

«Я запрошую усіх канадців у цю суботу вшанувати пам'ять мільйонів чоловіків, жінок і дітей - здебільшого українців, але також казахів і росіян – які загинули протягом голодомору-геноциду 1932-1933, спричиненого варварським комуністичним режимом Йосипа Сталіна», - наголосив С.Гарпер.

На його переконання, метою радянських вождів було знищення українського націоналізму.

«Висилаючи політичних лідерів, релігійних та освітніх діячів в гулаги, безжально відбираючи в невинних українських родин урожай і домашню худобу, необхідних для виживання, совєти прагнули знищити український націоналізм», - йдеться в його заяві.

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Разом з тим С.Гарпер переконаний, що дух українського народу не можна подолати. «Його сини і дочки стійко трималися протягом цих та інших темних часів, щоб відродитися та з часом позбутися радянських кайданів, борючись за цінності, які ми високо цінуємо сьогодні: свободу, демократію, права людини та верховенство права», - підкреслив прем’єр Канади.

Він зазначив, що Канада дуже пишається тим, що в її країні проживає понад 1 млн канадців українського походження, багато з них втратили близьких під час Голодомору.

«Наш уряд усвідомлює їхню втрату», - сказав прем’єр, нагадавши, що в 2008 році Канада стала першою країною, яка визнала Голодомор актом геноциду.