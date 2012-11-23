Саміт ЄС щодо бюджету відкрився з затримкою і одразу перервався

Відкриття саміту затрималося приблизно на дві з половиною години через поточні двосторонні зустрічі та розбіжностей країн ЄС щодо показників майбутнього фінплану. Частина держав наполягають на заморожуванні видатків бюджету з огляду на кризу. Євроінституції кажуть про необхідність їх зростання, зокрема для відновлення зростання економіки і боротьби з безробіттям.

"Сьогодні ми повинні прийняти рішення щодо бюджету Союзу з 2014 по 2020 роки. Можливо, ця зустріч буде тривалою і складною. На щастя, це питання виникає у нас тільки раз на сім років", - сказав ван Ромпей.

Розпочавшись близько 23.00 за місцевим часом, саміт незабаром перервався без рішень: "Перша сесія завершилася. Саміт відновиться в 12.00 (п'ятниці)", - написав ван Ромпей у своєму мікроблозі в Twitter.

Єврокомісія, нагадує РІА "Новости", більше року тому подала законопроект з фінплану на 2014-2020 роки, на основі якого будуть складатися щорічні загальні бюджети ЄС. Влітку 2012 року ЄК внесла поправки в проект, у тому числі у зв'язку зі вступом до ЄС з 2013 року Хорватії. Видатки бюджету протягом семи років пропонуються на рівні 988 мільярдів євро, доходи - до 1,03 трильйона євро.