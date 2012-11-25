У Білому домі вшановують жертв Голодомору
10:40, 25 листопада 2012Світ
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Американці приєднуються до народу України, згадуючи загиблих від Голодомору 1932-33 років.
Білий дім віддає данину мужності українського народу
Про це йдеться в прес-релізі на Інтернет-сайті Білого дому, повідомляє «Голос Америки».
«Ми вшановуємо мільйони людей, які втратили своє життя під час цієї штучної катастрофи, в якій українські ферми позбавили сільськогосподарських культур, із навмисною спробою зломити волю українського народу», – повідомляє прес-служба Білого дому.
Як зазначають у Білому домі, солідарність американського народу в цей пам'ятний для українців день – «це данина мужності й стійкості українському народу, який не відмовився від своєї гідності, універсальних прав і суверенітету навіть за часів неймовірної жорстокості».
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