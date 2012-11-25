У Білому домі вшановують жертв Голодомору

Про це йдеться в прес-релізі на Інтернет-сайті Білого дому, повідомляє «Голос Америки».

«Ми вшановуємо мільйони людей, які втратили своє життя під час цієї штучної катастрофи, в якій українські ферми позбавили сільськогосподарських культур, із навмисною спробою зломити волю українського народу», – повідомляє прес-служба Білого дому.

Як зазначають у Білому домі, солідарність американського народу в цей пам'ятний для українців день – «це данина мужності й стійкості українському народу, який не відмовився від своєї гідності, універсальних прав і суверенітету навіть за часів неймовірної жорстокості».