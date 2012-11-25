Через бунт у колонії російська поліція перекрила в'їзд у Копєйськ

Про це повідомила співробітник інформаційно-правового центру "Російський вердикт" Оксана Труфанова, пише Лента.ру з посиланням на ЗМІ.

"Копєйськ перекритий, у місто не можна в'їхати, ситуація у колонії катастрофічна", - заявила правозахисниця вдень 25 листопада. За словами Труфанової, незважаючи на введення у колонію бійців ОМОНу в'язням частково вдалося утримати позиції, захоплені напередодні. "Зараз на даху і далі перебувають декілька десятків чоловік. Ув'язнені у камерах оголосили голодування. Біля воріт колонії перебувають родичі, їх не пускають всередину, розганяють, б'ють, затримують", - сказала Труфанова.

ГУ МВС РФ по Челябінській області повідомило про затримання 39 осіб "за адміністративні правопорушення".