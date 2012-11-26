Медведєв готовий знову стати президентом

За словами Медведєва, багато чого буде залежати від стану його здоров'я, а також інших факторів.

"Ніколи не кажи 'ніколи', - процитував прем'єр-міністр фільм про Джеймса Бонда в інтерв'ю Le Figaro. - Тим більше, що я вже одного разу входив в цю річку. Чому б не увійти в неї ще раз".

При цьому Медведєв зазначив, що відчуває себе комфортно на позиції прем'єр-міністра.

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"Якщо є людина, з якою мені комфортно працювати, то це Володимир Путін", - заявив глава уряду РФ. Також Медведєв в черговий раз дав зрозуміти, що вважає зайвим перебування учасниць панк-групи Pussy Riot у в'язниці, передає Lenta.ru. Прем'єр підкреслив, що це його особиста думка, а з моральної точки зору акцію Pussy Riot він засуджує. Медведєв додав, що він, як глава уряду, не має права впливати на суд, тому що в Росії судова влада відділена від виконавчої.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв займав пост президента Росії з травня 2008 року по травень 2012 року. Восени 2011-го він відкрито заявив, що не буде балотуватися на другий термін, підтримавши кандидата від "Єдиної Росії" Путіна.