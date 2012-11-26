Каталонський парламент більш як на 60% складатиметься із прихильників відокремлення

Проте, як показують екзи-поли, добрі здобутки мають інші незалежницькі партії, пише Радіо Свобода.

Правоцентристська партія «Зближення і союз», яку очолює нинішній прем’єр Каталонії Артур Мас, отримає, за цими даними, близько 54–57 місць зі 135, порівняно з 62 місцями в нинішньому складі регіонального парламенту.

Натомість 20–23 місця здобуває ліва партія «Республіканська лівиця Каталонії», яка виступає за незалежність краю ще рішучіше, і ще близько 15 місць матимуть дві менші, теж радикальні незалежницькі партії.

Таким чином, ці різні в багатьох політичних питаннях, але спільні у ставленні до незалежності Каталонії партії отримують разом понад 60 відсотків місць. Як припускають, усі вони можуть підтримати «Зближення і союз» із призначенням референдуму про незалежність.

Артур Мас призначив дострокові вибори, сподіваючись посилити свої позиції, і пообіцяв, що в разі перемоги протягом чотирьох років призначить такий референдум про відокремлення Каталонії, хоча його прямо забороняє Конституція Іспанії.