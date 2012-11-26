Каталонський парламент більш як на 60% складатиметься із прихильників відокремлення

09:28, 26 листопада 2012
Світ
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За результатами екзит-полів після закінчення голосування в неділю на дострокових виборах регіонального парламенту Каталонії владна партія, що виступила за референдум про незалежність, здобуває найбільше голосів, але менше, ніж було досі.

Каталонія, фактично, підтримала самовизначення

Проте, як показують екзи-поли, добрі здобутки мають інші незалежницькі партії, пише Радіо Свобода.

Правоцентристська партія «Зближення і союз», яку очолює нинішній прем’єр Каталонії Артур Мас, отримає, за цими даними, близько 54–57 місць зі 135, порівняно з 62 місцями в нинішньому складі регіонального парламенту.

Натомість 20–23 місця здобуває ліва партія «Республіканська лівиця Каталонії», яка виступає за незалежність краю ще рішучіше, і ще близько 15 місць матимуть дві менші, теж радикальні незалежницькі партії.

Таким чином, ці різні в багатьох політичних питаннях, але спільні у ставленні до незалежності Каталонії партії отримують разом понад 60 відсотків місць. Як припускають, усі вони можуть підтримати «Зближення і союз» із призначенням референдуму про незалежність.

Артур Мас призначив дострокові вибори, сподіваючись посилити свої позиції, і пообіцяв, що в разі перемоги протягом чотирьох років призначить такий референдум про відокремлення Каталонії, хоча його прямо забороняє Конституція Іспанії.

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