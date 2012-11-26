Верховний представник ЄС нагадала лідерам Грузії про демократію (фото)

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі К.Ештон, про це вона заявила сьогодні за підсумками свого одноденного візиту до Тбілісі.

“Я підкреслила, що Європейський Союз закликає всіх грузинських політиків дотримуватись європейських цінностей демократії, свободи та верховенства права. Не повинно бути ні вибіркового правосуддя, ні помсти політичним супротивникам”, - заявила К.Ештон.

“Розслідування попередніх помилок мають бути і мають виглядати, як неупереджені, прозорі та проведені відповідно до належного процесу”, - додала Верховний представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні К.Ештон здійснила одноденний візит до Тбілісі, де, зокрема, провела зустрічі з Президентом Михайлом Саакашвілі та прем’єр-міністром Бідзіною Іванішвілі.

За підсумками парламентських виборів, що відбулися в Грузії 1 жовтня, опозиційний блок “Грузинська мрія” отримав перемогу і право сформувати уряд. Партія М.Саакашвілі зараз перебуває в опозиції.