“Свобода” сподівається на контакт з європейськими націоналістами

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Брюсселі голова департаменту зовнішніх відносин партії Тарас Осауленко.

“Майбутнє – це відносини з фінськими націоналістами. Фламандці – також наша мета, але в нас поки немає занадто тісних контактів”, - сказав він.

Т.Осауленко зазначив, що “Свобода” вже має гарні відносини з французьким ультраправим “Національним фронтом” та низкою інших ультраправих партій Європи.

При цьому він висловив сподівання, що зараз, коли ВО “Свобода” пройшла до Верховної Ради і має змогу сформувати фракцію із 37 депутатів, їй буде простіше будувати зовнішні відносини.

“Наприклад, націоналісти австрійські, фінські - вони дуже повільні у відносинах з нами, можливо, вони просто дуже обережні”, - сказав Т.Осауленко.