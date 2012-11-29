В Австралії викрили найбільшу в історії країни аферу з кредитками

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Fairfax Media, зловмисникам вдалося зламати комп'ютери більш як 100 підприємств малого бізнесу в Австралії і дістати доступ до даних їх клієнтів. Одержану інформацію злочинці використовували для виготовлення фальшивих кредитних карток.

Всього, за даними поліції, шахраям вдалося провести незаконні фінансові операції на суму більше 30 мільйонів доларів. Картки використовувалися на території США, Європи, Південної Кореї, а також у Гонконгу

У рамках спільної операції австралійської і румунської поліції 16 ймовірних учасників банди шахраїв були заарештовані, ще сімом суд Румунії вже висунув звинувачення. Серед заарештованих Георге Ігнат (Gheorghe Ignat) - восьмикратний чемпіон Румунії з греко-римської боротьби.