МЗС КНР: Китай підтримує державницькі прагнення Палестини

Про це він заявив, виступаючи на брифінгу у Пекіні.

«Це законне право палестинців на створення незалежної держави, і це є основою двох держав. Китай підтримує зусилля палестинського народу на створення незалежної палестинської держави, яка користується повним суверенітетом – із Східним Єрусалимом в якості його столиці і на основі кордонів 1967 року. Ми розуміємо, поважаємо і підтримуємо заявку Палестини як держави-спостерігача ООН», - цитує слова дипломата Радіо Свобода.

Сьогодні Генасамблея ООН має визначитись щодо заявки Палестинської національної адміністрації про визнання за Палестиною статусу «спостерігача, держави-не члена ООН».

Це означало б непряме визнання державності Палестини на територіях, які охоплюють Західний берег річки Йордан, Сектор Газа і Східний Єрусалим.

Попередньо про можливість підтримати Палестину висловились Франція, Греція, Іспанія та Австрія, Росія і Туреччина. Проти цього виступають США та Ізраїль.