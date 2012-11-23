Палестина просить підтримати її прагнення отримати статус спостерігача при ООН

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це дипломат заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.

«Закликаємо Ізраїль припинити погрози на адресу палестинського керівництва, не відновлювати акти агресії в Секторі Газа в спробі зірвати палестинські зусилля з набуття статусу держави-спостерігача при ООН», - сказав Х.Аріката.

Посол Палестини також закликав міжнародне співтовариство «посприяти припиненню ізраїльської агресії» проти палестинського народу.

«Ізраїльський уряд має понести повну відповідальність за свої дії та військові злочини проти мирного населення, а також за матеріальні збитки, завдані палестинському народу», - сказав Х.Аріката.

Як повідомляв УНІАН, масштабну операцію «Хмарний стовп» проти бойовиків ХАМАСу в Секторі Газа Ізраїль початків 14 листопада після почастішання обстрілів Ізраїлю з палестинської сторони. В результаті військових дій, що тривали з 14 до 21 листопада, загинули п'ять ізраїльтян, поранень зазнали близько 90 осіб. Втрати палестинської сторони – 162 людини вбито, близько 2350 поранено.

Ввечері 21 листопада в Каїрі було оголошено про припинення вогню в зоні конфлікту.

Головна умова укладеної угоди – «затишшя в обмін на затишшя». Це означає, що в разі атаки з боку Сектора Газа Тель-Авів залишає за собою право на військову операцію у відповідь, у тому числі й наземну.