Україна вже не входить до пріоритетів Росії

Таку думку висловив головний редактор журналу «Россия в глобальной политике» Федір Лук’янов в інтерв'ю УНІАН.

За його словам, «економічна криза, Близький Схід, проблеми ЄС, поляризація в Америці, зростання Китаю – все це на початку 2010-х років настільки сильно змінило ландшафт, що зараз український напрям не є пріоритетним ні для кого з тих, хто раніше за нього бився. У ЄС дуже великі внутрішні проблеми, США явно переорієнтовувалися на Східну Азію, плюс намагаються щось зробити з Близьким Сходом. Навіть у Росії зник той колишній драйв разом з ілюзіями про те, що в Києві може бути влада, яка лояльна до Москви».

Як відзначив експерт, прихід Віктора Януковича «продемонстрував, що форма змінюється, а зміст – ні. Будь-яка українська влада по-своєму інтерпретує свої інтереси, і вони не збігаються з російськими. Тактика дій РФ так само змінилася. У Кремлі зрозуміли, що лізти у внутрішню політику України загалом безглуздо. Досвід 2004 року виявився абсолютно катастрофічним, стало зрозуміло, що так робити не можна, та й не потрібно. Тому що все, що треба, українські політики своїми руками ламають значно ефективніше, ніж це робила б будь-яка ворожа держава».

Окрім цього, за словами Ф.Лук’янова, «стало зрозуміло, що чим більше на Україну тиснути, тим більше опору у відповідь. А от якщо відвертий політичний і економічний тиск не демонструвати, а дати можливість Києву самому проводити ту політику, яку він хоче, можна домогтися поставлених цілей, або далі займати вичікувальну позицію. Мені здається, саме так зараз Росія діє, і до числа першочергових пріоритетів Україна зараз не входить».

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