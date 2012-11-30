Росія погрожує НАТО за активність у Грузії

Так заявив у п'ятницю російським журналістам у Брюсселі постійний представник РФ при Північноатлантичному альянсі Олександр Грушко.

"Що стосується Грузії, я впевнений, що в НАТО розуміють всю серйозність наслідків для російсько-натовських відносин і європейської безпеки будь-яких кроків з подальшого залучення Грузії в альянс. Не можуть не розуміти цього", - цитує РІА "Новости".

Щодо розширення НАТО російська сторона виходить з того, що воно суперечить самій логіці створення кооперативної системи безпеки в Європі і лише географічно переміщує розділові лінії, заявив Грушко.

"Було б абсолютно нереалістично з боку НАТО очікувати, що політика зближення Грузії з альянсом може якимось чином вплинути на наші відносини з Південною Осетією і Абхазією та на наші зобов'язання щодо їх захисту", - додав він.

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Розміщення систем Patriot НАТО на сирійсько-турецькому кордоні - це очевидний крок у бік втягнення альянсу в сирійські події, заявив також Олександр Грушко.

За його словами, на зустрічі з генсеком НАТО і засіданні Ради Росія-НАТО на рівні послів, він "довів до членів РРН наші заклопотаності у зв'язку із запитом Туреччини про розміщення комплексів Patriot на кордоні з Сирією".

"Раніше керівництво альянсу неодноразово заявляло, що Сирія - це не Лівія, і що НАТО не бачить для себе ролі в сирійській ситуації, але розміщення зенітно-ракетних систем - це очевидний крок у бік залучення НАТО в сирійські події, і ця залученість може стати наростаючою і незворотною в разі інциденту або провокації на кордоні ", - підкреслив він.